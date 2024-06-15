أوروبا 2024: موسيالا يعتبر أنه خاض "أفضل مباراة" في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : يعتقد الألماني الشاب جمال موسيالا الفائز بجائزة أفضل لاعبٍ في فوز منتخب بلاده على اسكتلندا 5 1 الجمعة في افتتاح منافسات كأس أوروبا لكرة القدم، أنه قدّم أفضل مباراة في مسيرته.

وردّ موسيالا (21 عاماً) نجم بايرن ميونيخ في المؤتمرٍ الصحافي بعد المباراة على سؤال حول ما إذا كان يعتبر أنه قدّم أفضل مباراة في مسيرته قائلاً "نعم، أعتقد أنه يُمكن قول ذلك. يُمكننا التطلّع إلى المباريات المقبلة بثقة".

لعب المهاجم دوراً مهماً بالمراوغات في المساحات الضيّقة ومساعدة زملائه، كما فعل في الهدف الرابع الذي سجّله نيكلاس فولكروغ، ذلك إلى جانب تسجيله بنفسه الهدف الثاني بتسديدة قوية بعد مراوغةٍ ناجحة.

وأضاف "لم يكن من الممكن أن نحصل على بداية أفضل. لقد رأينا الأجواء في البلاد، ونحن بحاجة إلى ذلك".

"خطوة أولى"

واعتبر مدرب "دي مانشافت" يوليان ناغلسمان أن هذا الفوز الافتتاحي ليس سوى "خطوة أولى" في البطولة التي تستضيفها ألمانيا.

قال "يُدرك الفريق أن هذه كانت الخطوة الأولى. لكنها كانت جيدة للغاية ومهمة جداً وهي شيء يُمكن البناء عليه".

وسيطرت ألمانيا بشكلٍ شبه كامل على المباراة أمام اسكتلندا خاصةً بعد طرد راين بورتيوس في الدقيقة 44، ولو أن المنتخب المضيف تكبّد هدفاً بالخطأ من المدافع أنتونيو روديغر.

أضاف المدرب "لم نسمح بخلق أي فرصة (ضدنا) من اللعب المفتوح. كانت علامة جيّدة أن يغضب الفريق من ذلك الهدف الذي تلقّيناه. هذا أمر يُظهر الجوع الذي كان لديه اليوم (الجمعة)".

"هذه رسالة"

وعلّق كاي هافيرتس الذي سجّل الهدف الثالث من ركلة جزاء أنه "حين تفوز 5 1، فهذه رسالة. لكنها البداية فقط".

وتابع "رأينا الإمكانيات الموجودة في فريقنا ومدى جودة اللاعبين. سنواجه منتخباتٍ أصعب. أعتقد أننا شعرنا بهذه الطاقة في الملعب منذ الدقيقة الأولى".

وأضاف اللاعب الذي صنع هدف موسيالا "البلد كله يدعمنا، رأينا ذلك في المقر التدريبي. نحن نُدرك ذلك".

"خذلنا أنفسنا"

بدوره رأى مدرب اسكلتندا ستيف كلارك أن على الفريق نسيان الخسارة بسرعة، معترفاً بأنه "لم نلعب بأدائنا المعتاد".

وأضاف "نشعر وكأننا خذلنا أنفسنا. نحن فريق أفضل من هذا".

وأقرّ المدرب أن المواجهة مع ألمانيا صعبة لكنه رأى أنه "يحتاج إلى أربع نقاط من المباراتين المقبلتين وهذا ما سوف نركّز عليه. سبق أن عشت ليالٍ صعبة. سأتجاوز ذلك".

وتابع "لم أشكّ أبداً بلاعبي فريقي، بتاتاً. علينا أن نتخطى هذه الخسارة سريعاً. يجب أن نلعب بشكلٍ أفضل في المباراتين المقبلتين".

"مخيّب للآمال"

واعتبر قائد اسكتلندا أندي روبرتسون أن "اليوم (الجمعة) كان مخيّباً للآمال للغاية لكنك تلعب ضد المنتخب المضيف وهذه هي المباراة الأولى... الأمور لا تستطيع أن تكون أصعب".