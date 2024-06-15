أمير عزمي مجاهد: لاعيبة الدوري بتتعذب في المباريات بسبب الجو

ياسر رشاد - القاهرة - علق أمير عزمي مجاهد لاعب ومدرب الزمالك على خوض اللاعبين مباريات الدوري المصري الممتاز في ظل الموجة الحارة التي تشهدها جمهورية مصر العربية من يوم الخميس الماضي.

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وكتب أمير عزمي مجاهد عبر حسابه الرسمي على “ مصة إكس ”:"الاعيبة المصرية بتتعذب في المباريات درجات الحرارة عالية بجد اللي بينظم المباريات وبيحط المواعيد دي لازم تراعي أن الاعيبة دي بشر بجد شي سخيف جدا".

وكان الزمالك خاض مباراة أمام سيراميكا كليوباترا أمس الجمعة على استاد المقاولون العرب والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف ، فيما لعب الأهلي أمام فاركو في اللقاء المؤجل من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وفاز به الأحمر بنتيجة 2-1.