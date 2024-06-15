مصطفى يونس: "أنا والخطيب زعلانين من بعض ومش بخش النادي بقالي 4 أو 5 سنين"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصطفى يونس نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن علاقته بالنادي ورئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب، خلال الفترة الحالية ة والماضية.

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وقال يونس خلال تصريحاته ببرنامج "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه على خلاف بينه وبين الخطيب ولم يدخل النادي منذ 4 أو 5 أعوام بسبب خلافات بيني وبين رئيس القلعة الحمراء.

وأضاف، علاقتي بالخطيب كانت قوية للغاية، كان لا يأخذ قرار من غير الرجوع لي.

وأكمل، أنه حينما يكون تعبان يتواصل مع الأقارب من حوله، للإطمئنان على حالته الصحية.