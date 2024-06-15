يورو 2024.. ألمانيا تنهي سلسلة نحس البدايات أمام اسكتلندا

ياسر رشاد - القاهرة - أظهر المنتخب الألماني قوته وتفوقه على منتخب اسكتلندا، في مباراته الافتتاحية في بطولة يورو 2024.

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وتمكن " المانشافت " من تحقيق فوزًا كبيرًا بنتيجة 5-1، على حساب اسكتلندا، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في يورو 2024.

وأنهى المنتخب الألماني سلسلة الهزائم، التي عانى منها، خلال البطولات الكبرى الثلاث الأخيرة التي شارك فيها.

نتيجة مباراة ألمانيا واسكتلندا

تمكن فلوريان فيرتز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة رائعة من جوشوا كيميتش، حيث سدد تسديدة قوية لم يتمكن حارس اسكتلندا من التصدي لها.

وبعد 9 دقائق فقط، سجل جمال موسيالا الهدف الثاني، بتسديدة قوية بعد تمريرة جيدة من فيرتز داخل منطقة الجزاء.

المنتخب الألماني

واستمر المنتخب الألماني في السيطرة على المباراة، سواء في الفرص أو في الاستحواذ.

وتعرض ريان بورتيوس، لاعب اسكتلندا، للطرد في الدقيقة 44 بعد تدخل عنيف على إلكاي جوندوجان، واحتسب على إثره ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل كاي هافيرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وواصل أصحاب الأرض تقديم عروضه المثيرة، حيث سجل البديل نيكلاس فولكروج الهدف الرابع، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 68 من الشوط الثاني.

لكن المدافع الألماني أنطونيو روديجير أفسد البداية النارية، بتسجيل هدف عكسي في الدقيقة 87 من الشوط الثاني، مما منح اسكتلندا فرصة حفظ ماء الوجه.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، سجل إيمري تشان الهدف الخامس للماكينات الألمانية.

وبهذا الفوز، يتصدر أصحاب الأرض المجموعة الأولى، مؤقتًا قبل المباراة الثانية في نفس الجولة بين سويسرا والمجر.