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الأرجنتين تضرب جواتيمالا برباعية ميسي ومارتينيز وديًا قبل كوبا أمريكا

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره جواتيمالا بنتيجة 4-1 في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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وجاءت أهداف التانجو في المباراة بأقدام ليونيل ولاوتاور مارتينيز في الدقائق 12،39،66،77 من عمر المباراة.

فيما جاء هدف جواتيمالا الوحيد عن طريق ليساندرو مارتينيزبالخطأ في مرماه في الدقيقة 4 من بداية الشوط الأول.
ويستعد منتخب الأرجنتين  لخوض النسخة الجديدة والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءاً من يوم الجمعة المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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