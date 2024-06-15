الأرجنتين تضرب جواتيمالا برباعية ميسي ومارتينيز وديًا قبل كوبا أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم فوزاً كبيراً على نظيره جواتيمالا بنتيجة 4-1 في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض منافسات بطولة كوبا أمريكا.

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وجاءت أهداف التانجو في المباراة بأقدام ليونيل ميسي ولاوتاور مارتينيز في الدقائق 12،39،66،77 من عمر المباراة.

فيما جاء هدف جواتيمالا الوحيد عن طريق ليساندرو مارتينيزبالخطأ في مرماه في الدقيقة 4 من بداية الشوط الأول.

ويستعد منتخب الأرجنتين لخوض النسخة الجديدة والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءاً من يوم الجمعة المقبل.