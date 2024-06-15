الاهلي يضع شرطا لضم محمد شريف

وضع مسئولو النادي الاهلي شرطًا لضم محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان محمد شريف قد تحدث أمس في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “رحلت عن الاهلي الموسم الماضي بسبب عدم مشاركتي مع الفريق في ذلك الوقت، ولكن الأولوية للأهلي حال رحلت عن الدوري السعودي”.

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وأضاف: “بنهاية الموسم شعرت أنني أريد الخروج وأن هذا الوقت هو المناسب، وبعدها وصل لي عرض الخليج عن طريق وكيلي، وقولت أنه من الأفضل الرحيل في هذا الوقت”.

واختتم: “: “الضغط كان كبير علي بعد كأس العالم للأندية، وقلت لنفسي هذا هو الوقت المناسب للرحيل من أجل تحقيق الاستفادة لي وللنادي”.

ووضع مسئولو النادي الاهلي شرطًا لضم محمد شريف، وهو أن يعلن نادي الخليج السعودي رحيل اللاعب عن الفريق”.

وكان محمد شريف قد رحل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي الماضي مقابل مليون و600 الف دولار.

واستقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل الفرنسي أنتوني موديست بسبب عدم قناعة السويسري مارسيل كولر بإمكانياته.