نجم الزمالك يغيب عن مباراة المصري في الدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، المقرر لها بعد غدًا الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقرر أن يغيب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك عن مباراة المصري المقبلة بسبب إيقافه لحصوله على ثلاثة إنذارات في بطولة الدوري الممتاز.

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وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك قد توج ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في إياب نهائي البطولة بهدف أحرزه أحمد حمدي.

وحقق الزمالك لقب الكونفيدرالية الإفريقية مرتين من قبل، أعوام 2019 و2024 وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي في المناسبتين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.