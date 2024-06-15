تطورات جديدة في مفاوضات الاهلي لضم بلعيد

يواصل مسئولو النادي الاهلي مفاوضاتهم مع الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، وذلك تمهيدًا لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وعرض مسئولو الأهلي مليون دولار على اتحاد العاصمة الجزائري، إلا أن مسئولي النادي طلبوا الحصول على مليون و200 الف دولار من أجل التخلي عن اللاعب.

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وطلب مسئولو النادي الجزائري وضع بعض الامتيازات الأخرى في الصفقة، وهي الحصول على 20% من إعادة البيع خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأحمر لضم زين الدين بلعيد لتدعيم خط الدفاع، خاصة مع اقتراب محمد عبد المنعم من الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت محمد عبد المنعم بالرحيل إلى الدوري الفرنسي أو التركي، وذلك في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب الفترة الأخيرة.

وحقق المارد الأحمر الفوز على فاركو أمس بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة الـ36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.