أول تعليق من لاعب الأهلي على رفض مصافحة محمد مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف سيف سمير لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، حقيقة رفضه مصافحة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عقب نهاية المباراة الرابعة من دوري السوبر، والتي توج فيها زعيم الثغر باللقب.

وكتب سيف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "تعمد بعض المغرضين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتهاء مبارة الاتحاد والأهلي في بطولة الدوري تشويه صورتي في محاولة بائسة لخلق صورة مضللة لصورتي الحقيقية والرياضية واتهامي باتهامات عنصرية غير أخلاقية، ولغلق الباب أمام المتربصين والحاقدين أؤكد أن مبادئي وأخلاقياتي التي تربيت ونشأت عليها خلال سنوات حياتي في النادي الاهلي ستظل راسخة كما هي، وأؤكد أنني أُكن كل التقدير والاحترام لجميع المؤسسات والأشخاص في مجال الرياضة داخل و خارج مصر".

وأضاف: "وتوضيحاً مني للصورة التي حاول البعض ترويجها لخلاف (باطل) بيني وبين محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وبدون سرد أو الدخول في تفاصيل فقد بادرت بالاتصال به وجمعتنا مكالمة ودية راقية أمس بعد انتهاء المباراة وهنأته على البطولة وتناقشنا في وجهات النظر بكل احترام و تقدير كعادتي مع الجميع، ورداً على موقف عدم مصافحتي له فالحقيقة أنني كنت أستفسر منه عن أمر ما بخصوص موقف معين لا أريد الخوض في تفاصيله ولم ألاحظ أن يده ممدودة للسلام وتم ذلك أمام مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة وخالد مرتجي (عضو مجلس إدارة الأهلي) وعدت مرة أخرى وصافحته بعدها، وأحزنني تفسيرها على هذا النحو خاصة أنني والفريق بأجمعه صافحنا كل ممثلي اتحاد السلة والنادي الأهلي ونادي الاتحاد خلال تسلمنا الميداليات".

واختتم سيف: "وأولاً وأخيراً أوكد على احترامي وتقدير الكامل لمحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد وذلك ما تربيت عليه وتعلمته طوال مشواري مع الرياضة وداخل النادي الأهلي".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، تحويل سيف سمير لاعب الأهلي إلى تحقيق، عقب الواقعة التي جمعته ومحمد مصيلحي.

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