"الماتادور في مواجهة الناريون".. ماذا يفعل منتخب إسبانيا في افتتاحية اليورو عبر التاريخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب إسبانيا لخوض أولى مبارياته في أمم أوروبا يورو 2024، بمواجهة كرواتيا "الناريون" بقيادة أسطورة ريال مدريد لوكا مودريتش، وذلك في السابعة مساء اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين.

ويشارك منتخب إسبانيا في اليورو للمرة الثانية عشر في تاريخه، إذ أنه شارك في 11 نسخة سابقة وحصد اللقب 3 مرات، الأولى بالنظام القديم 1964، بعدها التتويج باللقب مرتين بالنظام الجديد 2008 و2012.

وخلال مباريات منتخب إسبانيا الافتتاحية في اليورو، فاز "الماتادور" في 4 مباريات فقط، فيما خسر مباراتين، وتعادل في 5 مباريات، وفي آخر نسخة تعادل منتخب إسبانيا سلبيا مع السويد في المباراة الافتتاحية 2020.

وجاءت نتائج المباريات الافتتاحية لمنتخب إسبانيا في اليورو، كالآتي:

1964، فوز إسبانيا على المجر 2-1

1980، تعادل إسبانيا مع إنجلترا 1-1

1984، تعادل إسبانيا مع رومانيا 1-1

1988، خسارة إسبانيا مع الدنمارك 3-2

1996، تعادل إسبانيا مع بلغاريا 1-1

2000، خسارة إسبانيا مع النرويج 1-0

2004، فوز إسبانيا على روسيا 1-0

2008، فوز إسبانيا على روسيا 4-1

2012، تعادل إسبانيا مع إيطاليا 1-1

2016، فوز إسبانيا على تشيك 1-0

2020، تعادل إسبانيا مع السويد 1-1

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