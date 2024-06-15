شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يخطف صدارة "مستر أسيست الأجانب "مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يعد التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الاهلى هو اللاعب الأجنبى الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ القلعة الحمراء، قبل تعرضه للإصابة بقطع جزئي فى وتر أكيلس خلال مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي فى رادس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح المارد الأحمر فى التتويج باللقب.

بدأ معلول رحلته مع النادي الأهلي فى 25 يوليو 2016، قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي وحظي بقاعدة جماهيرية كبيرة من مشجعي القلعة الحمراء.

وخاض معلول مع النادي الأهلي 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه في يوليو 2016، نجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي أو أي نادٍ آخر، كما أصبح علي معلول أكثر لاعب قدّم مساعدات تهديفية في تاريخ القلعة الحمراء.



وحصد معلول مع النادي الأهلي 20 لقبًا محليًا وأفريقيًا مع النادي الأهلي و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.