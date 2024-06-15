شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أبطال يحملون آمال الاسكواش المصري فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 والان مع تفاصيل الخبر

تحول حلم المشاركة فى الأولمبياد إلى واقع بدخول لعبة الاسكواش بشكل رسمي إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية، وباعتبار مصر صاحبة تجربة رائدة فى اللعبة، كللها تتويج الأبطال المصريين على عرش اللعبة والتصنيف العالمي وصيد الألقاب الدولية.

وبحلول عام 2028 ستكون مصر بحاجة إلى ضخ دماء جديدة في اللعبة لتضمن تربعها على عرش الاسكواش العالمي وحصد ميداليات أولمبية، وهو ما يتطلب وجود قاعدة ناشئين على مستوى عالي من التميز وهو ما بدأت تظهر بوادره في الفترة الأخيرة.

أمينة عرفي أصغر لاعبة في قائمة توب 20

حققت البطلة الصاعدة أمينة عرفي رقماً قياسيا لتتخطى الرقم السابق لنور الشربيني بعد دخول عرفي قائمة التوب 20 في عمر 16 سنة لتكون أصغر لاعبة على الإطلاق تصل لهذا التصنيف في هذا السن، حيث كانت نور الشربيني المصنفة الأولى عالمياً، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاماً عندما حققت هذا الإنجاز المثير.

ليس هذا فقط، بل نجحت البطلة الصغيرة أيضاً في الاحتفاظ بلقب بطولة العالم للناشئات لنسختين متتاليتين بعد تتويجها مؤخراً في أستراليا مع منتخب الناشئات وكذلك في المنافسات الفردية.

محمد زكريا أصغر بطل متوج ببطولة

دخل البطل المصري الواعد محمد زكريا التاريخ في لعبة الاسكواش، بعد تتويجه بلقب بطولة LA، ليصبح أصغر فائز على الإطلاق ببطولة PSA، وأظهر المصري، الذي يبلغ 16 عامًا، إمكانياته الكبيرة في كاليفورنيا، ما أدى إلى عودة قوية للتغلب على المصنف الأول بأمريكا على أرضه أندرو دوجلاس 3-2.

محمد زكريا كان قد نجح أيضاً في حصد وصافة بطولة العالم للناشئين التي أقيمت باستراليا.

مصطفى عسل ونوران جوهر وهانيا الحمامي

يعتبر الثلاثي مصطفى عسل ذو الـ 23 عاماً والمصنف الرابع عالمياً للرجال، نوران جوهر صاحبة الـ 26 عاماً وبطلة العالم المصنفة الثانية عالمياً، وكذلك هانيا الحمامي صاحبة الـ 23 عاماً والمصنفة الثالثة للسيدات، من أبرز النجوم الذين سيراهن عليهم الاسكواش المصري في أولمبياد لوس أنجلوس، هذا بخلاف ثنائي القمة نور الشربيني وعلي فرج.