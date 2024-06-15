شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب سيراميكا فى الميزان.. أوجولا الأكثر مساهمة والقندوسى فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف اللاعبون الأجانب فى صفوف فريق سيراميكا الأضواء خلال مباريات دورى nile فى الموسم الحالى، والذى جعلهم من أبرز اللاعبين فى هذا الموسم حتى الآن بعد التألق الكبير الذي يعيشونه.

ونجح أجانب سيراميكا أن يكون لهم التأثير الأكبر فى مسيرة الفريق حتى الآن ليستحقوا عبارة "الأجانب كما يجب أن يكونوا"، وكان النيجيري صديق أوجولا الأكثر مساهمة للأهداف بعدما ساهم فى 12 هدفا حتى الآن، متفوقا على الجزائرى أحمد القندوسى بهدف.

ونستعرض أرقام أجانب سيراميكا فى الدورى حتى الآن فى التقرير التالى..صديق أوجولا

لعب: 21 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 5 أهداف

عدد الدقائق: 1644 دقيقة

أحمد القندوسى

لعب: 18 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: 5 أهداف

عدد الدقائق: 1523 دقيقة

جون إيبوكا

لعب: 20 مباراة

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفين

عدد الدقائق: 976 دقيقة

أحمد بلحاج

لعب: 22 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 1559

فيفور أكيم

لعب: 14 مباراة

سجل: هدفا

صنع: 4 أهداف

عدد الدقائق: 897 دقيقة