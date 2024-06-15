يورو 2024.. لامين يامال ينتظر كتابة التاريخ مع أسبانيا أمام كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ المنتخب الأسباني مشواره في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، المقامة بألمانيا، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة اليوم السبت، بمواجهة قوية أمام نظيره الكرواتي.

ووقعت إسبانيا في مجموعة قوية تضم ألبانيا وإيطاليا وكرواتيا، وستكون البداية بلقاء صعب ضد كرواتيا، والذي يعرفها جيدًا حيث تطور أولمو في مسيرته في الفترة التي لعب فيها مع فريق دينامو زغرب.

ومن جانبه ينتظر لامين يامال نجم نادي برشلونة، كتابة التاريخ مع منتخب إسبانيا، حال مشاركته في مواجهة كرواتيا اليوم.

حيث أنه حال مشاركة لامين يامال في مباراة إسبانيا وكرواتيا، سيصبح اللاعب الأصغر مشاركة في تاريخ يورو 2024، بعمر يبلغ 16 عامًا و11 شهرًا.

بينما كان يحمل البولندي كاسبر كوزلوفسكي الرقم القياسي في تاريخ أمم أوروبا، كأصغر لاعب يشارك في المسابقة، حينما شارك كبديل مع منتخب بلاده ضد إسبانيا في يورو 2024، وكان يبلغ من العمر 17 عامًا و246 عامًا.

ونجح كاسبر في ذلك الوقت بكسر الرقم الذي سجله جود بيلينجهام مع منتخب إنجلترا، قبلها بـ 6 أيام فقط، حينما لعب مع منتخب بلاده إنجلترا أمام كرواتيا، بعمر 17 عامًا و349 عامًا.

ويعتبر لامين يامال أحد العناصر الواعدة في صفوف برشلونة، والذي حصل على فرصة المشاركة مع منتخب إسبانيا لأول مرة خلال العام الماضي، ومن المنتظر أن يلعب دورًا رئيسيًا مع كتيبة الماتادور، بعد تألقه في الموسم المنقضي رفقة برشلونة.