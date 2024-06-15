شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أيمن منصور يقود للزمالك لتحقيق رقم تاريخى أمام الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

فاز الزمالك على الأهلى فى ختام دورى 1992-1993 بهدف دون رد سجله أيمن منصور قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق، فى لقاء القمة رقم 71 المؤجل من الأسبوع رقم 18لمسابقة الدوري فى مثل هذا اليوم 15 يونيو 1993 .



وأصبحت تلك هى المرة الأولى التى يفوز فيها الفارس الأبيض ذهاباً وإياباً على الأهلى فى تاريخ لقاءات الفريقين فى مسابقة الدوري، حيث سبق وفاز فى لقاء الدور الأول بنفس النتيجة بهدف سجله الفلسطينى مصطفى نجم فى الشوط الأول، وأقيمت القمة 71 باستاد الكلية الحربية بقيادة تحكيمية للحكم الإماراتى عبد العزيز الملا.



جاء تشكيل الزمالك فى القمة 71 بقيادة الاسكتلندى ديفيد مكاى مكونا من: نادر السيد، أشرف قاسم، هشام يكن، نبيل محمود، عصام مرعى، إسماعيل يوسف، سامى الشيشينى (تامر عبدالحميد)، رضا عبدالعال، خالد الغندور، النيجيرى إيمانويل إيمونيكي، أيمن منصور(جمال عبدالحميد).

وعلى المستوى المحلى فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 14 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 28 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.



وفاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة، وهى البطولة التى أقيمت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.



وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين، وتمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.



وإجمالا فاز الزمالك طوال تاريخه بـ80 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزا بالبطولات فى الوطن العربى.