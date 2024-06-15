شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود محمد هانى أمام الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة الاتحاد السكندري المقبلة بالدوري، وشارك عمر كمال عبد الواحد بديلا له فى الجبهة اليمنى للمارد الأحمر ونجح فى صناعة الهدف الثانى لإمام عاشور.

ويستعد الأهلى لمواجهة زعيم الثغر المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وغاب محمد هانى عن مباراة الأهلى وفاركو أمس والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف بسبب احتفاله بزفافه.

ويعد محمد هانى أحد العناصر الأساسية فى تشكيل الأهلى ومنتخب مصر بالسنوات الأخيرة.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الاتحاد ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

وتعد مباراة الاهلى والاتحاد السكندري مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.