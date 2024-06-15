يورو 2024.. التشكيل الرسمي لمباراة سويسرا والمجر في أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يتقابل منتخب المجر مع نظيره السويسري بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا لكرة القدم يورو 2024 التي تقام في ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

تشكيل سويسرا لمباراة المجر في يورو 2024



حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: نيكو إلفيدي- مانويل أكانجي- ريكاردو رودريجيز.

خط الوسط: سيلفان فيدمير- ريمو فريولير- جرانت تشاكا- دان ندوي.

خط الهجوم: روبين فارجاس- زيكي أمدوني- فابيان شير.

تشكيل المجر لمباراة سويسرا في يورو 2024



حراسة المرمى: بيتر جولاكسي.

خط الدفاع: أتيلا سزالاي- ويلي أوربان- آدم لانج.

خط الوسط: بينديجوز بولا- آدم ناجي- أندرياس شافير- ميلوس كيركيز- دومينيك سوبوسلاي- رولاند سالاي.

خط الهجوم: بارناباس فارجا.

ويتواجد سويسرا والمجر ضمن المجموعة الأولي لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” التي تضم منتخبات ألمانيا واسكتلندا.

موعد مباراة المجر ضد سويسرا

وتنطلق صافرة مباراة المجر وسويسرا على ملعب راين أنرجي في مدينة كولونيا الألمانية، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، لحساب الجولة الأولى من مسابقة يورو 2024.

القناة الناقلة لمباراة المجر ضد سويسرا

وتنقل مباراة المجر وسويسرا في يورو 2024 عبر مجموعة بي إن ماكس الناقل والمالك الحصري لمسابقة كأس أمم أوروبا.