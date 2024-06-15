موعد مباراة الاهلي القادمة أمام الاتحاد السكندري بالدوري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز أمس على نظيره فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، ليرتقي المارد الأحمر في جدول ترتيب الدوري.

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ووصل الاهلي إلى النقطة الـ36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك من 16 مباراة لعبها بمسابقة الدوري.

وكان النادي الاهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.

وتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، فهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب، فيما يأتي ناديي الزمالك ومازيمبي الكونغولي في الوصافة بخمس بطولات لكل ناد.