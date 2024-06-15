قرار حاسم من جوميز في الزمالك قبل مواجهة المصري

اتخذ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرارًا حاسمًا قبل مواجهة نظيره المصري البورسعيدي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

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واستقر جوميز على استمرار محمد صبحي في مركز حراسة المرمى على حساب محمد عواد، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز في مباراة سيراميكا كيلوباترا التي لعبت أمس.

وحقق الزمالك الفوز على سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة المصري القادمة لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 18 مباراة.

وكان الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك بالفوز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بهدف دون رد.