تشكيل ناري لمباراة إسبانيا ضد كرواتيا بـ يورو 2024

يستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره كرواتيا في صدام قوي بـ يورو 2024، وذلك ضمن مباريات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

وأوقعت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منتخبي كرواتيا وإسبانيا في المجوعة الثانية رفقة منتخبي ألبانيا وإيطاليا.

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وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عبر موقعه الرسمي عن التشكيل المتوقع لمواجهة إسبانيا وكرواتيا والتي جاءت كالتالي..

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: داني كارفاخال، روبن لو نورمان، ناتشو، جريمالدو.

الوسط: بيدري، رودري، ميكيل ميرينو.

الهجوم: لامين يامال، ألفارو موراتا، نيكو ويليامز.

فيما يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا بقيادة مدربه زلاتكو داليتش، في مواجهة إسبانيا كالتالي..

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جوسيب ستانيسيتش، شوتالو، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول.

الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، كوفاسيتش، لوكا مودريتش.

الهجوم: لوفرو ماير، أنتي بوديمير، أندري كراماريتش.

وكان منتخب ألمانيا قد حقق الفوز على نظيره أسكتلندا في المباراة الافتتاحية من كأس أمم أوروبا اليوم 2024، وذلك بخماسية مقابل هدف.