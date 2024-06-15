جوميز يحسم مصير نجم الزمالك من الرحيل

حسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من رحيل البنيني سامسون أكينولا من الرحيل عن صفوف الفريق.

وأبلغ جوميز إدارة الزمالك بقرار النهائي بشأن الموافقة على رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، لكونه خارج الحسابات الفنية للأبيض.

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ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أداء تدريباته؛ استعدادًا لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها بعد غدًا الاثنين، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك في مباراة المصري المقبلة عمر جابر ظهير أيمن الفريق الأول، وذلك بسبب إيقافه لحصوله على ثلاثة إنذارات في بطولة الدوري الممتاز، آخرها أمس في مباراة فاركو.

وكان الزمالك قد حقق الفوز أمس على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين لهدف، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الفريق الأبيض رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد توج في الموسم الحالي بلقب الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية.