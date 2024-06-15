شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام شيكابالا مع الزمالك قبل قرار "الاعتزال" الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الزمالك استقراره على اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم المقبل، مكتفياً بالفترة التي قضاها في الملاعب والإنجازات التى حققها طوال مسيرته.

وشارك شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم في 19 مباراة، وسجل 4 أهداف وصنع مثلها، بمجموع دقائق لعب 1003، مع عدم احتساب نهائي كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي.

وتوج شيكابالا مع الزمالك هذا الموسم بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، ولم ينضم لقائمة الفراعنة في أمم أفريقيا 2023.

محمود عبد الرازق حسن فضل الله "شيكابالا" من مواليد 5 مارس 1986 ، وتوج مع الزمالك بـ 17 لقب هى " دوري ابطال افريقيا مرة واحدة + 4 دورى + 6 كأس مصر + 2 كأس السوبر الأفريقى + 2 كأس السوبر المصرى + البطولة العربية + الكونفدرالية ومع منتخب مصر فاز ببطولة كأس العالم العسكرية 2007، وكأس الأمم الأفريقية 2010، ودورة حوض وادى النيل 2011

حمل "الفهد الأسمر" راية نادي الزمالك البيضاء منذ مطلع الألفية الجديدة، وعاصر الجيل الذهبي للفريق الذي فاز بكل البطولات، كما عاش أكثر فترات القلعة البيضاء عجافًا، لكنه لم يتوقف عن حب شعار وقميص النادي.

تدرج شيكابالا مع الزمالك من أحد اللاعبين الشباب مرورًا بمرحلة أحد نجوم الفريق وانتهاءً بقائد الفارس الأبيض.

خلال هذه الفترة الكبيرة، رحل شيكابالا في بعض الفترات، لكنه سرعان ما عاد لبيته الذي أحبه هو وجماهيره فأحبوه.