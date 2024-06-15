اخبار الرياضه

كل ما تريد معرفته عن استعدادات المنتخب الأولمبى قبل أولمبياد باريس

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات المنتخب الأولمبى قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024 والتى تنطلق 24 يوليو المقبل.

س: كيف يستعد المنتخب الأولمبى لأولمبياد باريس؟

ج: خاض المنتخب مباراتين وديتين مع كوت ديفوار مؤخرا، واستطاع الفوز بهما، ومن المقرر أن يواجه أوكرانيا والعراق فى أوروبا الشهر المقبل فى ختام الاستعداد لأولمبياد باريس.

س: هل استقر ميكالى على الثلاثى الكبار؟

ج: يقول ميكالى إن هناك ستة لاعبين تقريبا سنختار منهم الثلاثة الكبار في أولمبياد باريس، ولكن لن نفصح عن أسمائهم، تحسبا لأي إصابات بينهم قبل الأولمبياد.

س: هل من الممكن انضمام محمد صلاح؟

ج: لم يتم حسم الأمر حتى الآن مع الانجليزى، ويبدو الأمر صعباً فى ظل استعدادات صلاح مع ناديه للموسم الجديد فى نفس موعد الأولمبياد.

س: وماذا عن مجموعة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس؟

ج: قرعة أولمبياد باريس أسفرت عن وقوع مصر بالمجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكتسان.

س: ما هى مواعيد مباريات مصر فى الأولمبياد؟

ج: الجولة الأولى: مصر × الدومينيكان على ملعب لا بوجوار، يوم 24 يوليو.

 الجولة الثانية: مصر × أوزبكتسان على ملعب لا بوجوار، يوم 27 يوليو.

الجولة الثالثة: مصر × إسبانيا على ملعب بوردو، يوم 30 يوليو.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا