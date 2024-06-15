شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استعدادات المنتخب الأولمبى قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأولمبى، بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024 والتى تنطلق 24 يوليو المقبل.

س: كيف يستعد المنتخب الأولمبى لأولمبياد باريس؟

ج: خاض المنتخب مباراتين وديتين مع كوت ديفوار مؤخرا، واستطاع الفوز بهما، ومن المقرر أن يواجه أوكرانيا والعراق فى أوروبا الشهر المقبل فى ختام الاستعداد لأولمبياد باريس.

س: هل استقر ميكالى على الثلاثى الكبار؟

ج: يقول ميكالى إن هناك ستة لاعبين تقريبا سنختار منهم الثلاثة الكبار في أولمبياد باريس، ولكن لن نفصح عن أسمائهم، تحسبا لأي إصابات بينهم قبل الأولمبياد.

س: هل من الممكن انضمام محمد صلاح؟

ج: لم يتم حسم الأمر حتى الآن مع ليفربول الانجليزى، ويبدو الأمر صعباً فى ظل استعدادات صلاح مع ناديه للموسم الجديد فى نفس موعد الأولمبياد.

س: وماذا عن مجموعة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس؟

ج: قرعة أولمبياد باريس أسفرت عن وقوع مصر بالمجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكتسان.

س: ما هى مواعيد مباريات مصر فى الأولمبياد؟

ج: الجولة الأولى: مصر × الدومينيكان على ملعب لا بوجوار، يوم 24 يوليو.

الجولة الثانية: مصر × أوزبكتسان على ملعب لا بوجوار، يوم 27 يوليو.

الجولة الثالثة: مصر × إسبانيا على ملعب بوردو، يوم 30 يوليو.