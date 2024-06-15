7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 15 – 6 – 2024، فى مقدمتها الأهلي يطلب من كولر حسم ملف الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى، واتحاد الكرة يكشف حقيقة وصول خطاب من فيفا بشأن عقوبة الشيبي.

الأهلي يطلب من كولر حسم ملف الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى

طلب مسئولو النادى الاهلى من السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة، ضرورة تقديم تصوره النهائي بشأن اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى.

أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم وصول أى خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عقوبة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذي قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم، وأن ما يتردد فى هذا الشأن برفض الاتحاد الدولي عقوبة اتحاد الكرة لا أساس له من الصحة.

قرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى ، منح فرصة جديدة لمدافع الفريق محمود متولى خلال مباريات الدوري المقبلة، والاعتماد عليه فى بعض مباريات المارد الأحمر محلياً من أجل الحكم عليه بشكل نهائى وحاسم، لتحديد مستقبله مع النادى، سواء بتوجيه الشكر له بنهاية الموسم الجارى أو الإبقاء عليه فى الموسم الجديد.

حفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى المدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام، لعدم وجود عقد رسمي بحوزته يفيد وجود علاقة تعاقدية بينه وبين النادي الاسماعيلي

حدد الجهاز الطبي للزمالك البرنامج التأهيلى لأحمد حمدى لاعب الفريق الأبيض للتعافى من إصابة الرباط الصليبى بعد إجراء العملية بنجاح في ألمانيا الخميس الماضى، حسبما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم عن خضوع لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.