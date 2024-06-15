شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 15 – 6 – 2024، فى مقدمتها الأهلي يطلب من كولر حسم ملف الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى، واتحاد الكرة يكشف حقيقة وصول خطاب من فيفا بشأن عقوبة الشيبي.
الأهلي يطلب من كولر حسم ملف الأجانب قبل انطلاق الميركاتو الصيفى
أكد مسئولو اتحاد الكرة عدم وصول أى خطابات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن عقوبة إيقاف محمد الشيبي لاعب بيراميدز من قبل مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، الذي قرر فى اجتماعه الطارئ إيقاف الشيبى لاعب بيراميدز 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه، بسبب مخالفة اللوائح فى قضيته ضد حسين الشحات لاعب الأهلي إذ لجأ للقضاء الجنائى ضد لاعب الأهلى فى مسألة تخص كرة القدم، وأن ما يتردد فى هذا الشأن برفض الاتحاد الدولي عقوبة اتحاد الكرة لا أساس له من الصحة.
حفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، شكوى المدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام، لعدم وجود عقد رسمي بحوزته يفيد وجود علاقة تعاقدية بينه وبين النادي الاسماعيلي
حدد الجهاز الطبي للزمالك البرنامج التأهيلى لأحمد حمدى لاعب الفريق الأبيض للتعافى من إصابة الرباط الصليبى بعد إجراء العملية بنجاح في ألمانيا الخميس الماضى، حسبما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم عن خضوع لاعب الوسط لجراحة ناجحة في الركبة بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز