مهاجم هولندا يغيب عن مواجهة بولندا في يورو 2024

تلقى منتخب هولندا، ضربة قوية بعد تأكد غياب مهاجمه عن مواجهة بولندا، يوم غد الأحد، في الجولة الأولى من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” في ألمانيا.

وتضم المجموعة الرابعة لليورو، فرنسا وهولندا والنمسا وبولندا.

وتأكد غياب مهاجم المنتخب الهولندي، بريان بروبي، عن مباراة بولندا، في “يورو 2024” في ألمانيا.

ولم يتمكن مهاجم أياكس، بريان بروبي، من التدريب بشكل طبيعي، حيث يعاني من مشاكل عضلية.

وقاد المدرب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، المران، الذي شارك فيها جميع اللاعبين.

اقرأ أيضًا: بطريقة مبتكرة.. رونالد كومان يعلن القائمة النهائية منتخب هولندا لـ يورو 2024 (فيديو)

وجاءت قائمة منتخب هولندا كالتالي:

في حراسة المرمى: جاست بيلو (فينورد الهولندي)- مارك فليكين (برينتفورد الإنجليزي)- بارت فيربوجين (برايتون الإنجليزي)

في الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)- دالي بليند (جيرونا الإسباني)- ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)- ستيفان دي فريج (إنتر ميلان الإيطالي)- دينزيل دومفريز (إنتر ميلان الإيطالي- جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الهولندي)- لوتشارل جيرترويدا (فينورد الهولندي)- ميكي فان دي فين (توتنام الإنجليزي)

في الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني)- ريان جرافينبيرخ (ليفربول الإنجليزي)- تيون كوبمينرس (أتالانتا الإيطالي)- تياني ريندرز (ميلان الإيطالي)- جيردي شوتن (أيندهوفن الهولندي)- جورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي)- جوي فيرمان (أيندهوفن الهولندي)

في الهجوم: بريان بروبي (أياكس الهولندي)- ستيفن بيرجفاين (أياكس الهولندي)- ممفيس ديباي (أتليتكو مدريد الإسباني)- كودي جاكبو (ليفربول الإنجليزي)- دونيل مالين (بروسيا دورتموند الألماني)- تشافي سايمونز (لايبزيج الألماني)- فوت فيجورست (هوفنهايم الألماني)