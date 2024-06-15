لاعب مانشستر سيتي يقترب من الانتقال إلى بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية، أن لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يقترب من الانضمام إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني في موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأشارت التقارير أن بايرن ميونخ يريد التعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا، والذي سينتهي عقده رفقة السيتي في صيف 2026.

ووفقًا لـ شبكة RealTolmie، فإن فينسينت كومباني المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونخ يريد ضم البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، لصفوف العملاق البافاري في الموسم القادم.

أقرأ أيضًا.. مهاجم هولندا يغيب عن مواجهة بولندا في يورو 2024

وكان قد تعاقد نادي بايرن ميونخ الألماني، مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني الذي يبلغ من العمر 38 عامًا يعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.

وكان كومباني مدربًا لفريق بيرنلي الإنجليزي الموسم الماضي، وقد هبط الفريق لـ دوري التشامبيونشيب.

وقال كومباني في تصريحات عبر موقع بايرن ميونخ الرسمي: ” شرف عظيم انضمامي لهذا النادي، والعمل فيه، وأتطلع لخوض التحدي هنا في بايرن”.