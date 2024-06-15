قرار عاجل من كولر في الاهلي بعد مباراة فاركو

اتخذ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قرارًا عاجلًا بعد مباراة فاركو التي لعبت أمس.

وحقق الأحمر الفوز أمس على فريق فاركو بهدفين لهدف، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث ارتقى الفريق للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.

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واستقر كولر على عمل تدوير بين اللاعبين في كافة المراكز خلال المباريات المقبلة، خاصة وأن سيخوض مباراة كل يومين أو ثلاثة أيام.

ولعب الاهلي أمس أمام فاركو، ويستعد لمواجهة تظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء، ثم يواجه الداخلية يوم الجمعة، وبعدها يواجه الزمالك الثلاثاء بعد القادم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ولعب الاهلي 16 مباراة فقط في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بسبب مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي توج بلقبها الموسم الأخير، فيما لعبت أندية أخرى 24 مباراة.

وتوج الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهاية بهدف دون رد أحرزه رامي ربيعة من كرة رأسية.