التشكيلة الرسمية لقمة إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2024

أعلن المدرب دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لمنتخب بلاده، لمواجهة نظيره منتخب كرواتيا، في يورو 2024.

ومن المقرر أن تقام مواجهة إسبانيا أمام كرواتيا، اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وتضم المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، منتخبات “إسبانيا – كرواتيا – إيطاليا – ألبانيا”.

وتقام بطولة اليورو 2024 في ألمانيا بالفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 من شهر يوليو المقبل.

تشكيل إسبانيا لمواجهة كرواتيا في يورو 2024

حراسة المرمى: أوناي سيمون

في الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو – لو نورمان – مارك كوكوريلا

وسط الملعب: فابيان رويز- رودري – بيدري

خط الهجوم: لامين يامال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز

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