شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: قمة الأهلى والزمالك بالدورى فى موعدها 25 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى ستقام فى موعدها المحدد 25 يونيو الجارى، ولا توجد أى نية لتعديل الموعد.

وأكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أنه لابد من الاستفادة من استضافة الاجتماع السنوى لاتحاد الروابط العالمية، والعمل على اجتماعات مستمرة لبحث التعاون بينهم، من حيث القانون واللائحة حيث نعمل على الأمر منذ سنوات كبيرة.

وأضاف أحمد دياب، فى تصريحات إذاعية، "خالد رفعت مستشار العلاقات الخارجية كان بيعمل على استضافة القاهرة لاجتماعات اتحاد الروابط العالمية منذ فترة كبيرة والانضمام إلى اتحاد الروابط العالمية بعد سنة واحدة، رغم أن قانون الانضمام يحتاج إلى 4 سنوات".

وأشار أحمد دياب إلى أن بطولة الدورى المصرى الممتاز دورى Nileسوف تنتهى منتصف شهر أغسطس المقبل، رغم جميع المؤجلات.

وتابع أحمد دياب، "الموسم المقبل سوف يكون انتقاليا بسبب ضغط المنافسات للأندية والمنتخب الوطنى والنظام الأنسب من وجه نظرى نظام الدورى البلجيكى، حيث الأقرب للعدالة فى ظل عدد المباريات القليل، ولكن هذا متوقف على موافقة الأندية".