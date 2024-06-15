شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع بلعيد بعد إغراءات العرض البلجيكي والان مع تفاصيل الخبر

مازال مسئولو النادي الأهلي يحاولون ضم الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري ، الذي كان قريباً جداً من الانتقال للأهلي، قبل أن يتلقى عرضاً من الدوري البلجيكي واقترب من الانتقال لصفوفه.

الأهلي تفاوض مع نادي اتحاد العاصمة للحصول على خدمات اللاعب، وعرض مسئولو القلعة الحمراء فى البداية إتمام الصفقة مقابل 800 ألف دولار، وتم رفع العرض إلى 900 ألف دولار، بخلاف 100 ألف دولار عبارة عن امتيازات خاصة بنسب المشاركات والبطولات.

ورفض الأهلي اللجوء للشرط الجزائي الموجود فى عقد اللاعب مع اتحاد العاصمة، والذي تبلغ قيمته 650 ألف دولار، وفضّل مسئولو القلعة الحمراء التفاوض مع النادي الجزائري لإتمام الصفقة، لكن دخول نادٍ بلجيكي في المفاوضات أربك موقف الأهلي.

ويتطلع الأهلي خلال الأيام الحالية لإقناع زين الدين بارتداء القميص الأحمر من خلال تقديم عرض مُغر له، خاصة أن مارسيل كولر مدرب الفريق مقتنع تماماً بقدرات اللاعب.

ويترقب كولر مصير صفقة المدافع الجزائري الذي يميل حسب تقارير صحفية جزائرية للانتقال للدوري البلجيكي.