شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اجتماع تحديد مصير أوجستي بوش فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي فى الساعات الجارية اجتماعاً موسعاً مع المدير الفني لرجال كرة السلة الإسباني أوجستي بوش لتحديد مصيره مع الفريق فى الموسم المقبل.

وكشفت مصادر من داخل النادي الأهلي عن نية مجلس إدارة النادي الأهلي فى تلبية مطالب الإسباني، سواء كان قراره بالرحيل أو الاستمرار مع الفريق، وذلك بعد تردد أنباء عن عرض قطري لتدريب العنابي.

وأصبحت زوجة المدير الفني كلمة السر فى الأشهر الأخيرة، حيث تكمن رغبتها فى رحيله عن مصر، خاصة أنها غير مقيمة معه فى القاهرة.

أرقام اوجستي بوش مع الأهلي



خاض أوجستي بوش مع الأهلي هذا الموسم 6 بطولات، نجح فى الفوز ببطولتين فقط هما دوري المرتبط وكأس السوبر المصري، فيما خسر 4 بطولات وهي كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري والبطولة العربية والدوري الأفريقي للأندية.



وتوج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، بلقب بطولة دوري السوبر للموسم الحالي 2023/2024، بعد التفوق على الأهلي بنتيجة (3-1) في سلسلة مباريات الدور النهائي.

قائمة بطولات أوجستي بوش مع المارد الأحمر



1- بطولة منطقة القاهرة

2- البطولة العربية

3- 2 دوري المرتبط

4- 2 كأس مصر

5- دوري السوبر.