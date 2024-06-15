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لامين يامال يقود تشكيل منتخب إسبانيا ضد كرواتيا في يورو 2024

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن تشكيله الرسمي ضد كرواتيا في إطار منافسات مسابقة بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، والمقامة حاليًا على الأراضي الألمانية.

 

تشكيل منتخب اسبانيا الرسمي أمام كرواتيا في يورو 2024 

في حراسة المرمى: يوناي سيمون.
في خط الدفاع: داني كارفاخال- ناتشو- لي نورماند- مارك كوكوريا.

في خط الوسط: بيدري- رودري- فابيان رويز.

في الهجوم: لامين يامال- ألفارو - نيكو ويليامز.

 

ويستضيف ملعب «الأولمبي» بمدينة برلين، مباراة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة اليورو 2024.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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