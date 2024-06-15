شاهد الآن مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 سوريا لايف بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 سوريا لايف بث مباشر

مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 سوريا لايف بث مباشر،Spain vs. Croatia،ستقام المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية الرائعة في بطولة أوروبا هذا الصيف في برلين يوم السبت، حيث ستواجه إسبانيا كرواتيا .

فازت إسبانيا ببطولة أوروبا ثلاث مرات، بينما وصلت إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا 2020، لكن كرواتيا لم تتجاوز ربع نهائي هذه المسابقة مطلقًا.

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يُنظر إلى إنجلترا وفرنسا وألمانيا والبرتغال على أنها المرشحين الأربعة للفوز ببطولة أمم أوروبا 2024 ، مع وجود إسبانيا إلى حد ما تحت الرادار، لكن هذا الفريق الموهوب يتمتع بالتأكيد بالقدرات المطلوبة للفوز هذا الصيف.

مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 سوريا لايف بث مباشر

ورفع منتخب لاروخا كأس بطولة أوروبا أعوام 1964 و2008 و2012، بينما وصل إلى الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا 2020، وخسر أمام الفائز النهائي إيطاليا بركلات الترجيح، وسيتنافس الفريقان مرة أخرى في المجموعة الثانية في البطولة، بينما ألبانيا موجودة أيضًا في قسم قوي جدًا.

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هناك إمكانية للتأهل إلى دور المجموعات مع المركز الثالث، وستكون مفاجأة إذا لم تكن كل من إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا حاضرة في دور خروج المغلوب من المسابقة بالنظر إلى جودة كل فريق.

وستدخل إسبانيا هذه المباراة بحالة قوية، بعد أن فازت في مباراتيها الوديتين في يونيو/حزيران، بفوزها على أندورا 5-0 وأيرلندا الشمالية 5-1، بينما تعادلت مع البرازيل في نهاية مارس/آذار.

سيواجه فريق لويس دي لا فوينتي منتخب إيطاليا في مباراته الثانية بالمجموعة الثانية يوم 20 يونيو، قبل أن ينهي مشواره أمام ألبانيا بعد أربعة أيام، ومن المرجح أن تكون كل نقطة حاسمة في هذه المجموعة.

فازت إسبانيا بستة من مبارياتها العشر السابقة ضد كرواتيا، بما في ذلك الفوز بركلات الترجيح عندما التقى الفريقان آخر مرة في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-23.

آخر فوز لكرواتيا على إسبانيا جاء أيضًا في دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر 2018، بينما التقى الفريقان في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2020، حيث فازت إسبانيا 5-3 بعد الوقت الإضافي.

يعد سجل فاتريني الأخير في كأس العالم مثيرًا للإعجاب بشكل لا يصدق، حيث أنهى البطولة في المركز الثاني في عام 2018، قبل أن يحصل على المركز الثالث في مسابقة 2022 في قطر.

ومع ذلك، خرج المنتخب الوطني من دور الـ16 في آخر مباراتين له في بطولة أوروبا، بينما جاء أفضل أداء له على الإطلاق في المسابقة في عامي 1996 و2008، عندما وصل إلى ربع النهائي.

ستدخل كرواتيا هذه المباراة مليئة بالثقة، بعد أن انتصرت في كل من مبارياتها الست الأخيرة في جميع المسابقات، بما في ذلك فوزها البارز 2-1 على البرتغال في المباراة الودية الأخيرة.

خسر فريق المدرب زلاتكو داليتش اثنتين فقط من آخر 10 مباريات في جميع المسابقات، بينما سجل تسعة أهداف في آخر ثلاث مباريات.

من المؤكد أن كوكاستي يدرك حجم المهمة التي تواجهه في هذا القسم، لكن المنتخب الوطني يتوقع حصد النقاط الكافية للتأهل إلى المرحلة التالية، حتى لو كان ذلك يعني الاكتفاء بالمركز الثالث.

هناك عدد من العناصر المجهولة في تشكيلة إسبانيا في هذه اللحظة، حيث أبقى المدرب دي لا فوينتي أوراقه قريبة من صدره، في حين كانت هناك تلميحات قليلة حول التشكيلة التي ستبدأ هنا.

استخدمت إسبانيا بشكل لا يصدق 40 لاعبًا مختلفًا خلال تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024، وهي الأكثر مشاركة مع إيطاليا، ولا تزال هناك علامات استفهام حول الجانب المفضل للمدرب، مع احتمال تغيير الفريق على أساس مباراة لأخرى.

ميكيل ميرينو وداني أولمو مرشحان للمشاركة أساسيًا مع لاروخا، لكن يمكن وضع الثنائي في النهاية على مقاعد البدلاء، مع مشاركة فابيان رويز ونيكو ويليامز منذ صافرة البداية.

كان إيمريك لابورت قد شارك أساسيًا، لكن المدافع ذو الخبرة غاب عن التدريب يوم الخميس بسبب مشكلة عضلية، لذا فإن ناتشو في طريقه للظهور في الوسط، حيث لن يكون دي لا فوينتي على استعداد لتحمل أي مخاطر عندما يتعلق الأمر مدافع النصر .

من المقرر أن يصبح لامين يامال أصغر لاعب على الإطلاق ينزل إلى الملعب في بطولة أوروبية، حيث سيبدأ اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا من الجهة اليمنى مع لاروخا، ومن المتوقع أن يكون لاعبًا مهمًا لبلاده. هذا الصيف رغم تقدمه في السن.

وسيظهر داني كارفاخال ، بعد مساعدة ريال مدريد على الفوز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما من المتوقع أن يتم منح مركز الظهير الأيسر في الفريق إلى أليكس جريمالدو ، مع غياب أليخاندرو بالدي بشكل ملحوظ عن الفريق بسبب غيابه لفترة طويلة. -إصابة المدى.

ألفارو موراتا هو قائد منتخب إسبانيا، وسيسعى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا إلى إضافة أهدافه الدولية البالغ عددها 35 هدفًا في المسابقة، حيث من المقرر أن يقود مهاجم أتلتيكو مدريد خط المرمى.

هناك أيضًا علامات استفهام عندما يتعلق الأمر بتشكيلة كرواتيا، لكن خط الوسط يختار نفسه، مع وجود لوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش ومارسيلو بروزوفيتش في تلك المنطقة من الملعب.

سجل لوفو ماجر ثمانية أهداف في 31 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ومن المرجح أيضًا أن يتم تضمينه في التشكيلة الأساسية، مع احتمال انضمام أندريه كراماريتش وأنتي بوديمير إليه في الثلث الأخير.

لا يزال إيفان بيريسيتش غير جاهز بنسبة 100% بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، لذلك من المرجح أن يبدأ على مقاعد البدلاء، بينما منالمتوقع أن يشارك مارين بونجراسيتش إلى جانب جوزيب سوتالو في وسط الدفاع.

سيواجه يوسكو جفارديول زميله في فريق مانشستر سيتي رودري ، بينما سيكون هناك مكان على الجانب الآخر من الدفاع لجوسيب ستانيسيتش لاعب باير ليفركوزن .

تشكيلة إسبانيا المحتملة:

سيمون؛ كارفاخال، لو نورمان، ناتشو، جريمالدو؛ رويز، رودري، بيدري؛ يامال، موراتا، ويليامز

التشكيلة المحتملة لكرواتيا:

ليفاكوفيتش؛ ستانيسيتش، سوتالو، بونجراسيتش، جفارديول؛ بروزوفيتش، كوفاسيتش، مودريتش؛ ماجر، بوديمير، كراماريتش