بعد فوز سويسرا.. ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الافتتاحية في بطولة يورو 2024

تمكن منتخب سويسرا من تحقيق فوزًا غاليًا على نظيره المجر بنتيجة 3-1، اليوم السبت، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

وافتتح التقدم لـ منتخب سويسرا كوادو دواه في الدقيقة 12 ، بينما استطاع ايبيشر أن يسجل هدفًا رائعًا لـ سويسرا في الدقيقة 45، لتنتهي أول 45 دقيقة بتقدم سويسرا.

ثم أدرك منتخب المجر التعادل في الدقيقة 66 برأسية من بيرناباس فارجا تقلص الفارق لهدف مقابل أثنين.

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ثم حسم الفوز اللاعب برييل إيمبولو لصالح سويسرا بالهدف الثالث في شباك المجر في الدقيقة 90+3.

وكانت ألمانيا قد تمكنت من سحق نظيرتها أسكتلندا أمس الجمعة بخماسية مقابل لا شيء وتمكنت من الفوز بـ صدارة المجموعة الأولى.

ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الافتتاحية

1- ألمانيا 3 نقاط

2- سويسرا 3

3- المجر 0

4- أسكتلندا 0