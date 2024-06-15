لن أشاهد أي مباراة.. انتقاد شرس من رونالدينيو لمنتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا 2024

وقال رونالدينيو: “هذا كل شيء يا رفاق، لن أشاهد أي مباراة للبرازيل في كوبا أمريكا ولن أحتفل بأي فوز”.

وأضاف: “لقد اكتفيت. إنها لحظة حزينة بالنسبة لأولئك الذين يحبون كرة القدم البرازيلية. من الصعب الآن العثور على الروح اللازمة لمشاهدة المباريات”.

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وتابع: “إنه أحد أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، لا يوجد قادة محترمين، فقط لاعبين متوسطين بالنسبة للأغلبية”.

وأكمل: “لم أر قط وضعا سيئا مثل هذا. قلة الحب لقميص البرازيل وقلة كرة القدم”.

وأتم: “لقد كان أدائنا واحدًا من أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق، إنه أمر مؤسف للغاية”.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 كالتالي:

المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي، كندا أو ترينيداد وتوباخو.

المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا.

المجموعة الثالثة: أمريكا، أوروجواي، بنما، بوليفيا.

المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، باراجواي، هندوراس أو كوستاريكا.