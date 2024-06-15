لن أشاهد أي مباراة.. انتقاد شرس من رونالدينيو لمنتخب البرازيل قبل كوبا أمريكا 2024

وجه الأسطورة البرازيلية رونالدينيو، انتقادات لاذعة للفريق الحالي لمنتخب البرازيل، قبل إنطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.
وستقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية النسخة 48 من البطولة، خلال الفترة بين 20 يونيو وحتى 14 يوليو 2024.
وقال رونالدينيو: “هذا كل شيء يا رفاق، لن أشاهد أي مباراة للبرازيل في كوبا أمريكا ولن أحتفل بأي فوز”.
وأضاف: “لقد اكتفيت. إنها لحظة حزينة بالنسبة لأولئك الذين يحبون كرة القدم البرازيلية. من الصعب الآن العثور على الروح اللازمة لمشاهدة المباريات”.
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وتابع: “إنه أحد أسوأ الفرق في السنوات الأخيرة، لا يوجد قادة محترمين، فقط لاعبين متوسطين بالنسبة للأغلبية”.
وأكمل: “لم أر قط وضعا سيئا مثل هذا. قلة الحب لقميص البرازيل وقلة كرة القدم”.
وأتم: “لقد كان أدائنا واحدًا من أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق، إنه أمر مؤسف للغاية”.
وجاءت نتائج قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024 كالتالي:
المجموعة الأولى: الأرجنتين، بيرو، تشيلي، كندا أو ترينيداد وتوباخو.
المجموعة الثانية: المكسيك، الإكوادور، فنزويلا، جامايكا.
المجموعة الثالثة: أمريكا، أوروجواي، بنما، بوليفيا.
المجموعة الرابعة: البرازيل، كولومبيا، باراجواي، هندوراس أو كوستاريكا.