لامين يامال يحقق رقمًا تاريخيًا مع منتخب إسبانيا في يورو 2024

يستعد الموهبة الشابة لامين يامال، لاعب منتخب إسبانيا، لتحقيق رقم استثنائي تاريخي مع منتخب بلاده في منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024“.

ومن المقرر أن تقام مواجهة إسبانيا أمام كرواتيا، اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024».

وتواجد لامين يامال في التشكيل الأساسي لإسبانيا.

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن الإسباني لامين يامال يبلغ من العمر 16 عامًا و338 يومًا، وهو أصغر لاعب يظهر على الإطلاق في مباراة في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم.

ويقع منتخب إسبانيا في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.

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تشكيل إسبانيا لمواجهة كرواتيا في يورو 2024

حراسة المرمى: أوناي سيمون

في الدفاع: داني كارفاخال – ناتشو – لو نورمان – مارك كوكوريلا

وسط الملعب: فابيان رويز- رودري – بيدري

خط الهجوم: لامين يامال – ألفارو موراتا – نيكو ويليامز