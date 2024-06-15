وفاة حارس فريق وولفرهامبتون بشكل مفاجىء

أعلن نادي ميلوال عن وفاة حارسه ماتيا ساركيتش وحامي عرين فريق وولفرهامبتون سابقًا، اليوم السبت، بشكل مفاجئ.

وكشفت التقارير أن الوفاة جاءت بعدما شعر ماتيا ساركيتش الذي يبلغ من العمر 27 عامًا، بالمرض بشكل مفاجئ في معسكر منتخب مونتينيجرو، في بلدة بودفا الساحلية في الجبل الأسود.

وتابعت أن سيارة الإسعاف لم تتمكن من اللحاق باللاعب، حيث توفى في تمام الساعة السادسة والنصف صباح اليوم السبت 15 يونيو 2024.

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وكان قد انضم ماتيا ساركيتش إلى صفوف نادي ميلوال الإنجليزي في صيف عام 2023 قادمًا من ولفرهامبتون، حيث شارك اللاعب في 33 مباراة رفقة الثعالب.

ونعى نادي ميلوال الإنجليزي في بيان رسمي لاعبه: “يشعر نادي ميلوول لكرة القدم بالحزن الشديد لإعلان وفاة ماتيا ساركيتش عن عمر يناهز 26 عامًا”.