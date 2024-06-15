منتخب سويسرا يفتتح مشواره في يورو 2024 بثلاثية في مرمى المجر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة سويسرا والمجر التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024.

وفاز سويسرا على المجر بثلاثية مقابل هدف على ملعب راين أنرجي.

أبرز أحداث مباراة سويسرا والمجر

سجل هدف سويسرا الأول، كوادو دواه في الدقيقة 12.

سجل هدف سويسرا الثاني، مايكل أيبشير في الدقيقة 45.

سجل هدف المجر، بارناباس في الدقيقة 66.

سجل هدف سويسرا الثالث، إيمبولو في الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز احتل سويسرا وصافة المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط بالتساوي مع المتصدر ألمانيا.

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