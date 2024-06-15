بعد انتهاء الجولة.. جدول ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

واكتسح منتخب ألمانيا نظيره اسكتلندا بخماسية مقابل هدف في افتتاح يورو 2024 أمس الجمعة.

وعلى الجانب الآخر، فاز منذ قليل منتخب سويسرا في أولى لقاءاته على المجر بنتيجة 3-1.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في يورو 2024

ألمانيا - 3 نقاط

سويسرا - 3 نقاط

المجر - دون نقاط

اسكتلندا - دون نقاط

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