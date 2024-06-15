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تاريخي.. لامين يامال يحقق رقما قياسيا في بطولة اليورو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

حقق لاعب ، لامين يامال، رقما قياسيا مع منتخب إسبانيا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتواجد لامين في التشكيل الرسمي لمنتخب أسبانيا لمواجهة كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك في تاريخ مسابقة اليورو بعد مشاركته مع إسبانيا اليوم السبت (16 سنة و338 يوما).

وكانت أول مباراة يشارك فيها لاعب برشلونة من المنتخب الأول لكرة القدم الإسباني، يوم 8 سبتمبر 2023، عندما شارك بهدف في الفوز بسباعية على جورجيا بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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