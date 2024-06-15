بعد إعلان وفاته.. ما هي آخر جائزة حصل عليها ماتيا ساركيتش؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن نادي ميلوول الإنجليزي، في بيان رسمي وفاة حارس مرمى الفريق ماتيا ساركيتش صاحب الـ 26 عاما.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة "إكس": "يشعر نادي ميلوول لكرة القدم بالحزن الشديد عندما يعلن وفاة ماتيا ساركيتش عن عمر يناهز 26 عامًا".

وقبل أسبوع لعب الراحل ماتيا ساركيتش ضد منتخب بلجيكا، وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة بفضل أدائه المتميز، ورغم الخسارة 2-0.

وكان مانيا ساركيتش لاعبا دوليا في منتخب الجبل الأسود، وشارك مع منتخب بلاده في 8 مواجهات، كما أنه لعب للفرق التالية، أندرلخت البلجيكي، أستون فيلا وستوك سيتي وويجان، وولفرهامبتون الإنجليزي.

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