شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات نارية فى دور الـ16 بكأس مصر.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز 13 فريقا مقاعدها فى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر ، حيث تأهل فاركو وإنبي وفيوتشر وسيراميكا وزد وسموحة والترسانة والبنك الأهلي والجونة والمصري والإسماعيلي وطلائع الجيش وأبو قير للأسمدة إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وودع 13 فريقا وهى الاتحاد السكندري والمقاولون وبلدية المحلة والداخلية وبتروجت والقناة وجمهورية شبين وبورفؤاد ولافيينا ومكادي وبترول أسيوط والنجوم والواسطي منافسات كأس مصر من دور الـ 32

وأعلن اتحاد الكرة موعد مباراة الزمالك ونظيره بروكسي في كأس مصر، على أن تقام يوم 18 يوليو باستاد القاهرة، على أن يواجه الأهلي نظيره الألمونيوم 19 يوليو باستاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر."

وتقرر فى وقت سابق، تأجيل مباريات بيراميدز والنصر، الزمالك وبروكسي، الأهلي والألومنيوم فى دور الـ32 من كأس مصر، بسبب استدعاء لاعبي فرق الدوري الممتاز إلى منتخب مصر فى معسكر شهر يونيو.

وينتظر فاركو مواجهة الفائز من الأهلي والألومنيوم، كما تأهل طلائع الجيش لينتظر مواجهة الصاعد من لقاء الزمالك وبروكسي.

ويلتقي إنبي مع مودرن فيوتشر في ثمن النهائي، الذي يشهد أيضًا مواجهات بين الإسماعيلي وسموحة، بجانب المصري والبنك الأهلي، كما يلتقي فى المرحلة القادمة بشكل رسمي الجونة ضد الترسانة، كما يلعب سيراميكا ضد زد إف سي.

في سياق مختلف، حدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلباته بشكل مبدئي خلال فترة لانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق، ووفقاً لمصدر في القلعة الحمراء فإن كولر طلب ضم 5 لاعبين فى 4 مراكز خلال الصيف الجاري، موضحاً أن المدرب السويسري يرغب في ضم صفقات فى مراكز الدفاع والظهير الأيسر والهجوم والجناح على أن يتم تدعيم الدفاع بصفقتين إحداهما أجنبية والأخرى محلية.

وشدد المصدر على أن إدارة القلعة الحمراء تعمل حالياً على تنفيذ مطالب مارسيل كولر وضم الصفقات التي يرغب فيها، وهناك مفاوضات بالفعل مع بعضها لكن النادي لم يحسم أي صفقة بشكل رسمي حتى الآن.