شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز أحمد فتوح لمواجهة الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

يسابق الجهاز الطبي للزمالك الزمن لتجهيز أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء لمواجهة الأهلى المقرر لها الثلاثاء 25 يونيو الجارى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة دورى NILE (الدورى المصرى الممتاز).

ويعانى أحمد فتوح من إصابة على مستوى كاحل القدم تعرض لها فى معسكر المنتخب الوطنى الأخير، وغاب عن اللاعب عن مباراة سيراميكا واقترب من الغياب عن مباراة المصري وتحوم الشكوك حول لحاقه بلقاء فاركو.

واستفسر البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن حالة اللاعبين المصابين في القلعة البيضاء قبل مواجهة المصري المقرر لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر مسابقة دورى nile (الدورى المصرى الممتاز).

ويعانى أكثر من لاعب من الإصابة داخل الزمالك ، وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا (العضلة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، مصطفى الزنارى (العضلة الخلفية)، مهاب ياسر (إصابة في وجه القدم)، وسيف الجزيرى (العضلة الخلفية)، حيث يعول عليهم الجهاز الفني بشكل كبير في تشكيل الفريق.

في سياق مختلف، كلف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق، وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالنادى بتحديد الأسماء المقرر تصعيدها للفريق الأول خلال الفترة المقبلة من فرق 2003 و2004 حتى يستفاد الزمالك من جهودهم.

ومن المقرر أن يحدد بدر حامد اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم، أو إعارتهم أو بيعهم، على أن يتم التنسيق مع جوميز بعرض أسماء اللاعبين المقرر تصعيدهم على المدير الفنى لإبداء رأيه، خاصة وأن مجلس الزمالك منح جوميز حق التصرف والمسئولية فى ملف الصفقات.

وشهدت الأيام الماضية تصعيد ثنائي حراس المرمى عمر عبد العزيز، ومحمود الشناوى لزيادة الاحتكاك بينهم وبين الفريق الأول ولاعدادهم وتجهيزهم للموسم المقبل بجانب عواد وصبحى.