شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر في الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات إعادة محمد شريف الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استبعد مسئولو النادي الأهلي فكرة إعادة محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، للمارد الأحمر فى الموسم المقبل، وقال مصدر في الأهلي، إن النادي لا يفكر فى ضم محمد شريف كما أن مارسيل كولر المدير الفنى للقلعة الحمراء لم يتحدث من قريب أو بعيد عن فكرة عودة محمد شريف.

وأضاف المصدر، نتمنى التوفيق لمحمد شريف، سواء واصل تجربته الاحترافية بالخارج أو حال قرر العودة للدوري المصري، لكنه خارج الحسابات الفنية حتى الآن.

على صعيد متصل، أكد محمد شريف أنه يستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر، والتي ينتظرها من أجل تقديم شيء لبلاده.

وقال شريف، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر، ولو قلت غير كدا وطموحي اتغير أقعد في البيت أحسن.

وأضاف، "توقعت المشاركة مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو بعد خروج مصطفى محمد، واحترمت وجهة نظر حسام حسن في عدم إشراكي في المباراتين".

وعن فترة تواجده مع منتخب مصر تحت قيادة كيروش قال، "تغيير كيروش لي أمام الكاميرون أكبر صدمة في مشواري الكروي، ولا أعلم حتى الآن سبب استبدالي ولا أريد أن أعرف".

وتابع شريف، "مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض رحيلي عن الفريق، ولكنني تمسكت بالرحيل من أجل المشاركة بصفة مستمرة".