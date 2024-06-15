يورو 2024.. منتخب اسبانيا يتقدم على كرواتيا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب إسبانيا فى انهاء الشوط الاول متقدما على نظيره الكرواتى بثلاثية نظيفة في المباراة المقامة حاليا على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة يورو 2024.

تقدم ألفارو موراتا، أهداف منتخب إسبانيا فى الدقيقة 29 من زمن المباراة، بعد مجهود فردي مميز.



وأضاف فابيان رويز ثاني أهداف منتخب اللاروخا، في الدقيقة 32 من عمر المباراة، من تسديدة قوية سكنت على يسار حارس كرواتيا.

وعزز داني كارفخال من تقدم المنتخب الإسباني بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلاً من الضائع.



تشكيل منتخب إسبانيا ..

حراسة المرمى: سيمون.

الدفاع: كوكوريلا، ناتشو، لي نورماند، وكارفاخال.

الوسط: فابيان رويز، رودريجو، وبيدري.

الهجوم: ويليامز، موراتا، ويامال.

تشكيل منتخب كرواتيا ..

حارس المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش.

الدفاع: جوزيب ستانيشيتش، جوسيب سوتالو، مارين بونجراتشيتش، جفارديول.

الوسط: لوكا مودريتش، بروزفيتش، كوفاسيتش.

الهجوم: لوفرو ماير، أنتي بوديمير، أندري كراماريتش