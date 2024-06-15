شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد ميكالي لأولمبياد باريس؟.. قراءة فى القائمة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الأولمبي لإعلان قائمته النهائية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الرابع من يوليو المقبل، وسيتم الاستقرار على القائمة فى الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المنتخب من معسكره الشهر الجاي والذى تخلله مواجهتان وديتان مع كوت ديفوار.
ويرسل منتخب مصر الأولمبي لإرسال القائمة الأولية للجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد في بطولة أولمبياد 2024، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.
ويقع منتخب مصر الأولمبي فى المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس بجانب منتخب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان.
وفضل البرتغالى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، تأجيل حسم الثلاثى الكبار الذين سيشاركون فى أوليمبياد باريس 2024 إلى معسكر شهر يوليو المقبل، وهو المعسكر الذى سيستمر حتى موعد خوض الأولمبياد.
وأرجع ميكالى سبب عدم الإفصاح عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي تحسبا لأي ظروف أو مستجدات على غرار إصابة مصطفى محمد، خاصة أن هناك أشياء تحدث قد تعيد حسابات الجهاز الفنى، فى ظل وجود الوقت الكافي لاتخاذ القرار.
وتسمح اللوائح الخاصة بتسجيل قوائم للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن إلى قوائمها، حيث يتم قيد 18 لاعباً فى القائمة النهائية من بينهم 3 لاعبين فوق السن، على أن يتم قيد 4 لاعبين آخرين فى القائمة الاحتياطية.
ومن المحتمل أن تضم قائمة المنتخب الأولمبي ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024 كلا من: "حمزة علاء - علي الجابري - محمد السيد سيحا - محمد نديم - أحمد سيد عبد النبي - كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد - إياد العسقلاني - محمود صابر - محمد شحاتة - محمود جهاد - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد - أحمد نادر حواش - عمر الساعي - زياد كمال - علي زعزع - أسامة فيصل - بلال مظهر".
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