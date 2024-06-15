شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد ميكالي لأولمبياد باريس؟.. قراءة فى القائمة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الأولمبي لإعلان قائمته النهائية للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في الرابع من يوليو المقبل، وسيتم الاستقرار على القائمة فى الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء المنتخب من معسكره الشهر الجاي والذى تخلله مواجهتان وديتان مع كوت ديفوار.

ويرسل منتخب مصر الأولمبي لإرسال القائمة الأولية للجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم في الأولمبياد في بطولة أولمبياد 2024، المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

ويقع منتخب مصر الأولمبي فى المجموعة الثالثة فى أولمبياد باريس بجانب منتخب إسبانيا وأزوبكستان ووالدومينيكان.

وفضل البرتغالى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، تأجيل حسم الثلاثى الكبار الذين سيشاركون فى أوليمبياد باريس 2024 إلى معسكر شهر يوليو المقبل، وهو المعسكر الذى سيستمر حتى موعد خوض الأولمبياد.