شكرا لقرائتكم خبر عن ميداليات فردية منتظرة في أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الجماهير المصرية آمالا عريضة على عدد من نجوم الألعاب الفردية فى تحقيق ميداليات أولمبية لبعثة الفراعنة فى أولمبياد باريس، وعلى رأسها رفع الأثقال والملاكمة والرماية والسلاح وغيرها من الألعاب.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز الألعاب المنتظر تحقيق ميداليات عن طريقها فى التقرير التالى:



يعول السلاح آمالا عريضة على الثنائى زياد السيسى بطل سلاح السيف ومحمد حمزة بطل سلاح الشيش فى تحقيق ميدالية أولمبية فى أولمبياد باريس المقبلة.

كما أن أسرة الملاكمة المصرية والجماهير المتابعة للرياضة بصفة عامة تحمل آمالا عريضة على اللاعب عبد الرحمن عرابى فى تحقيق ميدالية أولمبية فى باريس 2024، لما حققه اللاعب من إنجازات على الصعيد الأفريقى والدولى، حيث اتفق مسئولو اتحاد الملاكمة مع خبير كوبى لتدريب المنتخب قبل الدورة الأولمبية.

تضع رياضة الرماية آمالها على بطل مصر العالمي عزمي محيلبة الحاصل مؤخرا، الميدالية الذهبية لمنافسات الإسكيت ببطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى أقيمت مؤخرا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أن رياضة رفع الأثقال تضع ثقتها على صائدي الذهب الثنائى كريم أبو كحلة وسارة سمير، خاصة أن رياضة رفع الأثقال على مدار التاريخ صاحبة النصيب الأكبر فى التتويجات العالمية.