شكرا لقرائتكم خبر عن "العريس" محمد هانى ينتظم فى مران الأهلى قبل مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، انتظم اليوم السبت في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها بسبب زواجه مساء الأربعاء الماضي.

وأوضح مدير الكرة أن "هاني" انتظم في التدريبات الجماعية للفريق عقب الراحة الإضافية التي حصل عليها لمدة 48 ساعة وانتظم اليوم في كل فقرات المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.