شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي بعد تعافيه من آلام الركبة والان مع تفاصيل الخبر

انتظم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أكرم خضع لفحص طبي، للاطمئنان على حالته وتأكد جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح جاب الله أن توفيق انتظم في جميع فقرات المران للمرة الأولى بعد الاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

وغاب أكرم توفيق عن المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة أمس أمام فاركو، بسبب آلام الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.