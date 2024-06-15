فابيان رويز نجم أسبانيا يفوز بجائزة الافضل في مواجهة أسبانيا مع كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - حصل نجم وسط منتخب أسبانيا فابيان رويز على لقب افضل لاعب في مواجهة أسبانيا مع كرواتيا والتي جمعت الفريقين في أولى مبارياتهما ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة يورو ٢٠٢٤ على الملعب الاوليمبي ببرلين وانتهت بفوز أسبانيا بثلاثة اهداف مقابل لاشىء .

وكان منتخب أسبانيا قد فرض سيطرته على المباراة ونجح في الشوط الاول في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق الهداف وقائد الفريق الفارو موراتا ثم فابيان لويز واخيرا كارفاخال ولم ينجح المنتخب الكرواتي في تعديل النتيجة في الشوط الثاني ونجح اوناي سيمون حارس مرمى منتخب أسبانيا في التصدي لركلة جزاء من المهاجم الكرواتي بيتكوفيتش لتنتهي المباراة بفوز أسبانيا بثلاثة اهداف نظيفة .

وعقب المباراة منحت اللجنة المنظمة جائزة رحل المباراة لنجم باريس سان جيرمان ومنتخب أسبانيا فابيان رويز الذي قدم مباراة كبيرة في وسط الملعب وكان وراء الهدف الاول وسجل الهدف الثاني بنفسه .